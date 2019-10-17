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GÜNCELLEME - Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hırsızlık için girdikleri evde ev sahibine yakalanan 3 kadın şüphelinde 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesinde bir evin boş olan alt katından gelen sesler üzerine aşağı inen M.A, 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.

Zanlıların dışarı çıkmasına engel olan ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.Ş. (23), Y.G. (24) ve F.T'yi (32) gözaltına aldı.

Emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden F.T. hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalandılar<br />

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