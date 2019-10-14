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GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlısından garip savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Mersin'de, yakınıyla konuşacağı bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu çalan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra aynı suçtan yeniden gözaltına alındı - Mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine götürülürken gazetecilere, yol parası olmadığını, cep telefonunu sevdiği kızın yanına gitmek için çaldığını söyledi ZANLININ TUTUKLANMA BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlısından garip savunma

MERSİN (AA) - Mersin'de, cep telefonu hırsızlığı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bir hafta sonra aynı suçtan tekrar yakalanınca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan M.S. yakınıyla konuşmak için yardım isteyen bir kişiye cep telefonunu verdi.

Şüphelinin, cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S. polise giderek şikayetçi oldu.

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma sonucunda zanlının E.P. olduğunu tespit ederek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adli kontroldeyken yine hırsızlık yaptı

Olaydan bir hafta sonra bu sefer muhtarı arayacağı bahanesiyle F.A'nın cep telefonunu isteyen zanlı, telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de tespit etti. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kez daha adliyeye sevk edilen E.P. tutuklandı.

-"Sevdiğim kız için yaptım"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını savunan E.P. "Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim, yol param yoktu, o yüzden yaptım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin

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