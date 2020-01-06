GÜNCELLEME - Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.

Milanovic, başkent Zagreb'deki parti binasında yaptığı konuşmada, adaylığını destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederek, "Zafer kalesine hoş geldiniz. Siyaset sevgi ve sabır işidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevi süresince hayal kırıklığı yaşatmamaya özen göstereceğini belirten Milanovic, "İnsanlar farklı farklıdır. Bu bağlamda kimseyi incitmeden herkesin sesi olmaya çalışacağım. Farklılıklara saygı göstereceğim. Entrika ve gizli işler olmayacak." diye konuştu.

Milanovic, tüm partilere eşit düzeyde yaklaşacağını sözlerine ekledi.

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Milanovic yarıştı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamına yakını sayıldı. Oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantileyerek ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.