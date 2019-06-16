GÜNCELLEME - Hong Kong'da gösteriler devam ediyor

Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş eylemciler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.

Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptali ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.

Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı yaklaşık 2 milyonu bulurken polis kaynakları katılımcı sayısını 338 bin olarak açıkladı.

Buna göre, organizatörlerin yaklaşık iki milyon olarak belirttiği protestocu sayısının esas alınması halinde katılımcı sayısı geçen haftanın iki katına çıktı ve Hong Kongluların yaklaşık yüzde 30'u yürüyüşte yer aldı.

Siyah kıyafetler giyen gruplar, beyaz pankartlar taşıdı.

Gösteri alanına giden pek çok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.

Bu arada, gösteriye katılan bazı işçi sendikaları ve öğretmen dernekleri, yarın iş yerlerinde ve okullarda greve gidilmesi çağrısı yaptı.

South China Morning Post'un haberinde organizatörlerin protestoların yerel saatle 23.00'te sona erdiğini açıklamasına rağmen binlerce kişinin hala hükümet binasına yürüdüğü belirtildi.