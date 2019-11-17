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GÜNCELLEME - Hong Kong'daki protestolarda bir polis okla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Göstericilerin işgal ettiği Polytechnic Üniversitesinde polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti - Polis, işgalcilerin eylemlerini "isyan" olarak niteledi - Üniversite yönetimi, göstericilere "kampüsü boşaltın" çağrısı yaptı DETAYLAR EKLENDİ

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesinde bir polis, protestocuların attığı okla yaralandı.

Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oluyor.

Sabah saatlerinde göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

- Cross-Harbour Tüneli üst geçidinde yangın

Bazı protestocular, polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.

Protestocular, üst geçitteki otoyol geçiş gişelerinde bir polis aracını ateşe verdi.

- Polisten "üniversitedeki protestolar isyandır" açıklaması

Diğer yandan Hong Kong polisi, yaptığı açıklamada, Polytechnic Üniversitesinde işgali "isyan" olarak niteledi.

Açıklamada, "Kampüse giren veya orada bulunan, isyancılara herhangi bir şekilde yardım eden herkes isyana katılma suçunu işleme riskine girer." ifadesi yer aldı.

Protestocuların, yerleşke ile Hung Hom metro istasyonunu arasındaki üst geçidi akşama doğru ateşe verdiği aktarılan açıklamada, çok sayıda patlama sesi duyulduğu ve alevlerin üst geçidin altındaki yola sıçrayarak bölgedeki herkesin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için asgari güç kullandığı ifade edildi.

- Üniversite yönetiminden "kampüsü boşaltın" çağrısı

Polytechnic Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada da yerleşkenin ciddi şekilde tahrip edildiği, herkesin ivedilikle kampüsü terk etmesi çağrısı yapıldı.

Süregelen radikal eylemlerin kampüste büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmasının yanında derslere uzun süre ara verilmesine yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, şiddet ve diğer radikal yöntemlerin sorunları çözmeyeceği kaydedildi.

- Polisi okla yaraladılar

Üniversitenin kapısında emniyeti sağlayan polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampüste bir arkadaşının göstericilerin attığı okla yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin altıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler, bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

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Hong Kong Polytechnic Üniversitesi

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