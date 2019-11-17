GÜNCELLEME - Hong Kong'daki protestolarda bir polis okla yaralandı

Bazı protestocular, polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Diğer yandan Hong Kong polisi, yaptığı açıklamada, Polytechnic Üniversitesinde işgali "isyan" olarak niteledi.

Açıklamada, "Kampüse giren veya orada bulunan, isyancılara herhangi bir şekilde yardım eden herkes isyana katılma suçunu işleme riskine girer." ifadesi yer aldı.

Protestocuların, yerleşke ile Hung Hom metro istasyonunu arasındaki üst geçidi akşama doğru ateşe verdiği aktarılan açıklamada, çok sayıda patlama sesi duyulduğu ve alevlerin üst geçidin altındaki yola sıçrayarak bölgedeki herkesin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için asgari güç kullandığı ifade edildi.

- Üniversite yönetiminden "kampüsü boşaltın" çağrısı

Polytechnic Üniversitesi yönetiminden yapılan açıklamada da yerleşkenin ciddi şekilde tahrip edildiği, herkesin ivedilikle kampüsü terk etmesi çağrısı yapıldı.

Süregelen radikal eylemlerin kampüste büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmasının yanında derslere uzun süre ara verilmesine yol açabileceğine işaret edilen açıklamada, şiddet ve diğer radikal yöntemlerin sorunları çözmeyeceği kaydedildi.