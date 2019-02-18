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GÜNCELLEME - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 13 sivil öldü, 50 sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 13 sivil yaşamını yitirdi, 50 sivil yaralandı.

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da, art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 13 sivil hayatını kaybetti. 50 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki bina ve dükkanların da büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib patlama

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