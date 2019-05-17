GÜNCELLEME - İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 6 ölü, 15 yaralı

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

25 Nisan'dan bu yana en az 151 sivil yaşamını yitirdi, 405'ten fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde 4, Keferruma beldesinde 2 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneydoğusunda Marratinnuman ilçesi ile Keferruma beldesi ve Keferzince köyüne, güneybatısında da Bıdama beldesi ile Naciyye köyüne hava saldırısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek, düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerinden edildi.

