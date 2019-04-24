GÜNCELLEME- İdlib'de patlama

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Cisir eş Şuğur ilçesinde meydana gelen patlamada 15 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur merkezinde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu patlamada 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin yaralandığını söyledi.
Yusuf, hastaneye kaldırılanlar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve çok sayıda araç zarar gördü.
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