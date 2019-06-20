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GÜNCELLEME - İdlib'e hava saldırısı: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor - Rejimin hava saldırılarında 3'ü saldırı mahalline ulaşmaya çalışan ambulans görevlisi, toplam 14 sivil yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 14 sivil öldü.

Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Maaratinuman ilçesi, El Mastume, Hiş, Marrethırme ve El Habit köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi, Arbain beldesi, Cubbeyn ve Tel Meleh köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarındaki bir ambulans aracını hedef alması sonucu 3 görevli, Hiş köyündeki saldırı mahalline ulaşmaya çalıştıkları sırada öldürüldü.

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği saldırılarda toplam 14 sivil öldü.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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