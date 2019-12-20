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GÜNCELLEME - Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 22:42 | Son Güncelleme

JANDARMA KOMUTANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bahattin ve Medine Karakuş çifti tutuklandı.

Gaziler köyünde bahçelerindeki foseptik çukurunda ceset bulunduktan sonra gözaltına alınan Karakuş çiftinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- İl Jandarma Komutanlığından açıklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selahattin Karakuş'un (37) 20 Temmuz 2016'dan beri "kayıp şahıs" olarak arandığı belirtildi.

Karakuş'un bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Kayıp şahısla ilgili şüpheli durumların tespiti üzerine oluşturulan faili meçhul olay aydınlatma çalışma grubunca başlatılan araştırmalar neticesinde, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan tespitler sonucu H.B, M.K. ve B.K. (güvenlik korucusu) isimli üç şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki ifadeleri doğrultusunda çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler ile yapılan mülakat ve ifade alma işlemleri neticesinde kayıp şahıs S.K'nin aile içi meseleler nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek 19 Aralık 2019 günü Iğdır İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kadavra köpeklerinden de faydalanılarak yapılan çalışmalarda maktul S.K'ye ait olduğu değerlendirilen kemik ve elbise parçaları bulunmuştur. Olayı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilen B.K. ve M.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır."

Gaziler köyünde oturan Selahattin Karakuş'un, Temmuz 2016'da kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş gözaltına alınmış, ifadeleri doğrultusunda 19 Aralık'ta evlerinin bahçesindeki foseptik çukurunda Selahattin Karakuş'a ait olabileceği değerlendirilen ceset bulunmuştu.

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cinayet gaziler ığdır Jandarma Suç Araştırma Timi Tuzluca

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