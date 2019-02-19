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GÜNCELLEME - Iğdır'da okul müdürüne silahlı saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

Bir köydeki okula girip müdüre makam odasında pompalı tüfekle iki el ateş açtığı öne sürülen zanlı yakalandı - Okul müdürünün yara almadan kurtulduğu olay sebebiyle okulda eğitime bir gün ara verildi - Kent merkezinde bir araya gelen öğretmenler, okul müdürüne yönelik saldırıyı kınadı ÖĞRETMENLERİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Iğdır'da odasına giren bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradığı öne sürülen okul müdürü olaydan yara almadan kurtuldu.

Merkeze bağlı Suveren Köyü İlkokuluna gelen A.D. isimli saldırgan, içeri girerek okul müdürü Celal Çarklı'nın makam odasını sordu.

Ardından okul müdürü Çarklı'nın odasının kapısını çalan A.D, kapının açılmasıyla Çarklı'ya doğru ateş etti. Yere eğilerek korunmaya çalışan Çarklı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının müdahalesiyle okuldan kaçan A.D, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun devam ettiği, olay sebebiyle söz konusu okulda eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Çarklı ile önceden tanıdığı A.D. arasındaki bir husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayın yaşandığı okula gelen Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, durumun ilerleyen saatlerde netleşeceğini söyledi.

Çiğdem, "Bir şahıs elinde tüfekle okula giriş yapıyor, okul müdürünün odasına girerek iki el ateş ediyor. Müdür yardımcısı da içeride müdahale etmeye çalıştığında 'çekil kenara seni de vururum' şeklinde bir cümle kuruyor. Direkt Çarklı'nın kafasına isabet edecek şekilde nişan alarak ateş ediyor, okul müdürünün eğilmesiyle kendisine kurşun isabet etmiyor." dedi.

- Öğretmenler saldırıyı kınadı

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi organizesinde kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yer alan İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen bir grup öğretmen de Çarklı'ya yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Sendikanın Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Öğrencisini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan okul müdürümüz Çarklı görevi başındayken okulla, öğrencilerle ve velilerimiz ile alakası olmayan gözü dönmüş sivil bir cani tarafından müdür odasında saldırıya uğramıştır. Çarklı bir anlık refleks ve müdür yardımcısının soğukkanlılığı neticesinde kurşunun hedefi olmaktan kurtulmuştur." dedi.

Çiğdem, olaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bugün ne sebeple yapıldığını bilmediğimiz ancak sebebi her ne olursa olsun okulda böyle bir saldırının gerçekleşmesi biz eğitim camiasını derinden üzmüştür. Saldırı sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin derste olması büyük bir facianın da önüne geçmiştir."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından "Öğretmene şiddete hayır" şeklinde sloganlar atarak dağıldı.

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