GÜNCELLEME - Iğdır'da okul müdürüne silahlı saldırı iddiası

Çiğdem, "Bir şahıs elinde tüfekle okula giriş yapıyor, okul müdürünün odasına girerek iki el ateş ediyor. Müdür yardımcısı da içeride müdahale etmeye çalıştığında 'çekil kenara seni de vururum' şeklinde bir cümle kuruyor. Direkt Çarklı'nın kafasına isabet edecek şekilde nişan alarak ateş ediyor, okul müdürünün eğilmesiyle kendisine kurşun isabet etmiyor." dedi.

Çarklı ile önceden tanıdığı A.D. arasındaki bir husumetten kaynaklanmış olabileceği belirtilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun devam ettiği, olay sebebiyle söz konusu okulda eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

- Öğretmenler saldırıyı kınadı

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şubesi organizesinde kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yer alan İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen bir grup öğretmen de Çarklı'ya yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Sendikanın Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Öğrencisini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan okul müdürümüz Çarklı görevi başındayken okulla, öğrencilerle ve velilerimiz ile alakası olmayan gözü dönmüş sivil bir cani tarafından müdür odasında saldırıya uğramıştır. Çarklı bir anlık refleks ve müdür yardımcısının soğukkanlılığı neticesinde kurşunun hedefi olmaktan kurtulmuştur." dedi.

Çiğdem, olaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bugün ne sebeple yapıldığını bilmediğimiz ancak sebebi her ne olursa olsun okulda böyle bir saldırının gerçekleşmesi biz eğitim camiasını derinden üzmüştür. Saldırı sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin derste olması büyük bir facianın da önüne geçmiştir."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından "Öğretmene şiddete hayır" şeklinde sloganlar atarak dağıldı.

