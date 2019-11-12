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GÜNCELLEME - Iğdır'da özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:56 | Son Güncelleme

Özel harekat timlerinin de bulunduğu 250 polisin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda elektronik eşya ele geçirdi ELE GEÇİRİLEN MALZEME MİKTARI EKLENDİ

Iğdır'da özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli markalarda 493 cep telefonu, 27 bilgisayar ve tablet, 7 bin 575 cep telefonu aksesuarı ile yedek parça ve 97 farklı çeşitlerde elektronik eşya ele geçirildi.

Faturasız ve kayıt dışı olduğu belirlenen malzemeleri bulunduran 50 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise polislerce el konularak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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