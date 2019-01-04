HABER

GÜNCELLEME - Iğdır'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Yaralı askerlerden biri Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Iğdır'da terör saldırısı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Emince köyü mevkisindeki İran hudut hattında saat 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ateş sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Olay yerinde sabah saatlerinde inceleme yapıldığı, bir teröristin sazlık alanda öldürüldüğünün, en az 2'sinin de yaralı olarak örgüt mensuplarınca sınırın diğer tarafına taşındığının tahmin edildiği belirtildi.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı uzman çavuş, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Yaralı asker, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı diğer askerin de Iğdır Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda incelemeBakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme
Zerin ninenin imdadına belediye ekipleri yetiştiZerin ninenin imdadına belediye ekipleri yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Erzurum hastane ığdır şehit terör terör saldırısı yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.