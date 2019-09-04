GÜNCELLEME - İngiliz parlamentosunda kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edilmesi bekleniyor.

Muhalefet partileri perşembe günü Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak, tasarıyı cuma günü yasalaştırmayı hedefliyor.

Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini bugün tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek.

Dün akşamki oylama, milletvekillerine parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verecek.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti, dün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.

LONDRA (AA) - İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.

- Erken seçim

Başbakan Johnson, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı.

Ancak İngiliz yasalarına göre erken seçim kararı parlamentoda 3'te 2 çoğunlukla alınabiliyor. Boris Johnson'ın, erken seçim kararı için muhalefetin desteğini alma zorunluluğu bulunuyor.

Başını İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in çektiği muhalefet bloğu ise anlaşmasız Brexit'i kesin bir şekilde önlemeden önce erken seçim kararına destek vermeyeceğini ilan etti.

- Azınlık hükümeti

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu anda Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunuyordu.

Dün yapılan oylamada 21 Muhafazakar Parti milletvekili hükümete karşı oy kullandı.

Boris Johnson, muhalif milletvekillerini, "hükümete karşı oy kullanmaları durumunda gelecek seçimde milletvekili listesi dışında bırakmakla" tehdit ediyordu.