GÜNCELLEME - İnşaatlardan kablo hırsızlığı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, inşaatlardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 12 inşattan kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişileri tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.K. (42), Y.D. (32), E.V. (38), Y.Y. (45), F.K. (29) ve D.D'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.D. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda kablo, demir gibi cisimleri kesmek için kullanılan makas ele geçirildi.



