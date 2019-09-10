GÜNCELLEME - Iraklı turistin gasbedildiği iddiası

KOCAELİ (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Sakarya'ya götürmek üzere anlaştıkları Iraklı turistin parasını arkadaşıyla Kocaeli'de gasbettiği iddiasıyla yakalanan taksici serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na gelen Iraklı turist L.A.A.A.L'nin, Sakarya'ya gitmek üzere anlaştığı taksici ve yanındaki kişi tarafından 7 bin 500 Irak dinarı, 570 lira ve bin 500 dolarının Kocaeli'de bıçak zoruyla gasbedildiğini bildirmesi üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı taksici F.Ş. (35) ile S.K'nin (35) gerçekleştirdiğini belirledi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerden S.K'nin yağma suçundan tutuklu bulunduğu Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktığını, olayın ardından da cezaevine giderek teslim olduğunu tespit etti.

Diğer zanlıyı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, F.Ş'yi ise İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kaydı bulunan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.



