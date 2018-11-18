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GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

TİKRİT (AA) - Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti.

Olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirten Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Tikrit kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Irak Savunma Bakanlığı Irak'taki bombalı saldırı Tikrit

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