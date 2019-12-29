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  4. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi

GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 22:10 | Son Güncelleme

Saldırıda 4 milis öldü, 30 milis yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

BAĞDAT (AA) - Irak'ın batısında Enbar vilayetinde Şii milis gücü Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında 4 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı el-Kaim'de Haşdi Şabi 45'inci Bölüğüne ABD'li silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi üssüne yapılan Amerikan saldırısında aralarında Tugay Komutanı Yardımcısının da olduğu 4 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

Söz konusu 45'inci Bölük, ağustosta da benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
askeri üs Enbar Haşdi Şabi hava saldırısı ırak

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