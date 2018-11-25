HABER

GÜNCELLEME- Irak'taki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:45 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

BAĞDAT (AA) - Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede ekili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü meydana gelen sel sonucu ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 180 olduğu ifade edildi.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu, Vasıt vilayetinde 7, Salahaddin'de 5, Zikar'da 2, Basra'da 1 ve Meysan'da 1 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, bunun için de bir kriz masası kurduklarını duyurmuştu.

Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de sel mağduru iç göçmenler için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuştu.

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Nazilli'de 'kadına şiddete karşı imza kampanyası' etkinliğiNazilli'de 'kadına şiddete karşı imza kampanyası' etkinliği
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Sağlık Bakanlığı sel

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 210 yaralı

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.