GÜNCELLEME - İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Hürmüzgan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kuzey Horasan ve Elburz eyaletlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'e, zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da 302'ye yükseldi.
İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, 23 Eylül'den bu yana Hürmüzgan'da 16, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 3, Kuzey Horasan'da 4 ve Elburz'da 4 olmak üzere toplamda 27 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 302 kişinin de zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.
İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.
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