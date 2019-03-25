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GÜNCELLEME - İran'da sel felaketi: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

İran'ın Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 200'den fazla otomobil sürüklendi, 17 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İran'da sel felaketi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı Caddesi'nde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 17 kişinin öldüğünü, 74 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu aktaran Kolyond, yaralıların 32'sinin ayakta tedavi edildiğini, 42 yaralının ise çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani de Şiraz'da 200'den fazla otomobilin selde sürüklenerek hurdaya döndüğü bilgisini verdi.

- Başkent Tahran'a sel uyarısı

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, başkent Tahran'da sel ihtimaline karşı halkın tedbirli olmasını istedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihangiri, bazı barajların yıkılma tehlikesiyle ilgili iddiaları yalanladı ve halkın resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini söyledi.

İran Trafik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara zorunlu olmadıkça 2 gün boyunca şehirler arası yolculuk etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

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