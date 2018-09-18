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GÜNCELLEME - İran'da trafik kazası: 21 ölü, 27 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

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İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan ile Netenz kentleri arasında meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 21 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran-Kirman seferini yapan bir otobüs, gece saatlerinde İsfahan'ın Kaşan ile Netenz kentleri arasında yakıt tankerine arkadan çarparak yoldan çıktı. Alev alan otobüsün tamamen yandığı açıklandı.

Olayda 6'sı çocuk 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve yaralıların Kaşan devlet hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İRAN

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