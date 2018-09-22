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GÜNCELLEME - İran'daki silahlı saldırıda 25 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 20:53 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - İran'daki silahlı saldırıda 25 kişi öldü

İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e, yaralananların sayısı 60'a yükseldi.

İran devlet televizyonu, İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Ölenlerden aralarında bir albay ve yüzbaşının da bulunduğu 17'sinin asker, diğerlerinin ise sivil olduğu belirtildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi ise Ahvaz'daki saldırının, yarın yapılacak toplantıda ele alınacağını açıkladı.

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Ahvaz İRAN

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