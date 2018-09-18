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GÜNCELLEME - İş merkezi önünde ateş eden kişi, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

İş Kuleleri önüne gelerek otoparktaki bir araca silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı - Zanlının, araç sahibi ile aralarında yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği belirtildi AYRINTILAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Levent'teki İş Kuleleri önüne gelerek silahla otoparktaki bir araca ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Levent Mahallesi Meltem Sokağı'nda bulunan İş Kuleleri'nin önüne gelen R.U, otoparktaki bir cipe silahla ateş etti.

Özel güvenlik görevlilerinin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheli R.U'nun, müşteki J.M. ile geçmişte yaptıkları bir ticaretten kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle J.M'nin ofisinin önündeki otoparka kendi aracıyla geldiği ve pompalı tüfekle J.M'nin aracına ateş ettiği öğrenildi.

Bu arada, şüphelinin aracının torpido bölümüne yapıştırılmış bir kağıtta, isim, iş yeri bilgisi ve "aranılacak kişi" notuyla başka bir isim ve telefon numarası notu bırakmış olduğu dikkati çekti.

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Beşiktaş Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü iş kuleleri Levent

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