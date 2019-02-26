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GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden "haraç" isteyen şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir market sahibini silahla tehdit ederek "haraç" istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden "haraç" isteyen şüpheliler yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir market sahibini silahla tehdit ederek "haraç" istedikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Kışla Mahallesi'ndeki bir markete giden şüpheliler, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek 10 bin lira vermesini istedi.

Market sahibinden 500 lira alan şüpheliler, bir süre sonra yine giderek iş yeri sahibinden tehditle 500 lira daha aldı.

Market sahibinin şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Olayla ilgili O.A, A.A, O.K. ve H.Ş. gözaltına alındı. O.A'nın evinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayla ilgisi bulunduğu belirlenen U.A'nın 14 Şubat'ta bir gece kulübü çıkışında yaşanan silahlı kavgada öldüğü tespit edildi.

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Haraç Samsun şüpheli tehdit

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