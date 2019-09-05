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GÜNCELLEME - İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında alacak meselesi yüzünden çıkan ve iş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'ndeki bir iş yerinde F.A. ile ortağı H.S. alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavganın büyümesi üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki ortak ve H.A. adlı çalışan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen H.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak kavga silah

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