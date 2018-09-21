GÜNCELLEME - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kuyumcudan ve hemen yanındaki kafeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde bir kafeden 40 lira ile yan binadaki kuyumcudan 30 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kafenin güvenlik kamera görüntüsünden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin A.K. (23) olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu aynı mahallede gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli A.K. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin, çaldığı altınları İstanbul'da bozdurduğu ve üzerindeki paraya da el konulduğu öğrenildi.

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli A.K'nin iş yerine tırmanarak girmesi, daha sonra sürünerek ilerlemesi ve kasadan paraları alıp, duvardan atlayarak kaçması yer alıyor.

