HABER

GÜNCELLEME - İşe yerleştirme vaadiyle 222 bin liralık dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Mersin'de "devlet büyüklerini tanıdığını" belirterek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İşe yerleştirme vaadiyle 222 bin liralık dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 4 kişi, G.T'nin kendilerine "devlet büyüklerini tanıdığını" söylediğini ve kentteki resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti.

Bu kişiler, bunun karşılığında kendilerinden toplam 45 bin 500 lira aldığını öne sürdükleri kadından, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.T'nin benzer yöntemle Mersin'deki 20 kişiyi daha dolandırdığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan G.T'nin, 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen G.T. tutuklandı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketiUluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi
Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyorYeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.