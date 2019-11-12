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GÜNCELLEME - İslami Cihad'ın komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetti, 2 kişi de aralandı - Kudüs Seriyyeleri, Ebu'l Ata suikastına cevaben Sderot, Aşdod, Kudüs ve El-Hadira kentlerine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı BİLGİLER GÜNCELLENDİ, YENİ AÇIKLAMALAR EKLENDİ

GAZZE (AA) - İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, "İslami Cihad'ın Gazze'deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu'l Ata'nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, "Ebu'l Ata'nın ayrıca geçen yıl Gazze'den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019'da Sderot festival alanı ile 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot'a roket atılmasından" sorumlu olduğu savunuldu.

- Kudüs Seriyyeleri suikastı doğruladı

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, saldırıda Ebu'l Ata ve eşinin öldüğünü ifade etti ve tüm birliklerde teyakkuz haline geçildiğini kaydetti.

Açıklamada, saldırıya verilecek karşılığın sınırsız ve İsrail'in işlediği suç kadar büyük olacağı vurgulandı.

Kudüs Seriyyeleri ayrıca Ebu'l Ata suikastına cevaben Sderot, Aşdod, Kudüs ve El-Hadira kentlerine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'nin doğusundaki saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

- Gazze’ye yakın bölgelerde roket sirenleri çaldı

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde alarm verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze’ye yakın birçok bölgede roket sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

Gazze’den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de Hamas'ın idaresindeki hükümetten yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırısı nedeniyle tüm hükümet binalarında olağanüstü hal ilan edildiği ve bir sonraki emre kadar okulların tatil olacağı duyuruldu.

Gazze'ye ticari mal girişinden sorumlu Raid Futuh ise İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapatıldığını Filistin tarafına bildirdiğini açıkladı.

- İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze’yi görüşecek

İsrail Güvenlik Kabinesinin Ebu'l Ata suikastı ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere yerel saatle 09.00’da toplanacağı bildirildi.

Öte yandan İsrail radyosunda yer alan habere göre de üst düzey İsrailli yöneticilere basına konuşmamaları uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil suikast

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