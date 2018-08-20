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GÜNCELLEME - İspanya'da polise saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

Olay terör saldırısı olarak soruşturuluyor DETAYLAR EKLENDİ

MADRİD (AA) - İspanya'nın Katalonya bölgesinde polis karakoluna bıçakla saldırmaya çalışan bir kişi vuruldu.

Katalonya polis teşkilatı Mossos tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir kişi, polise saldırma amacıyla Cornella polis karakoluna girdi. Saldırgan vuruldu. Olay saat 06.00'dan hemen önce gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Polis yetkilisi Rafael Comes, düzenlediği basın toplantısında, öldürüldüğünü belirttiği saldırgan ile geçen sene Barselona ve Cambrils terör saldırılarını yapan hücre arasında bir bağ bulunmadığını söyledi.

"Çok ciddi" diye nitelediği olayı "terör saldırısı" olarak soruşturduklarını açıklayan Comes, saldırganın "açık bir öldürme amacıyla" hareket ettiğini ve polislerin de can güvenliklerini korumak için silaha başvurduğunu belirtti.

Saldırganın cesedi karakoldan çıkarılarak cenaze evi aracına konurken, polis de saldırganın olay yerinin yakınında bulunan evinde arama yaptı.

İspanya basını, saldırganın 29 yaşında ve Cezayir asıllı olduğunu, üzerinde İspanya kimlik belgesi bulunduğunu yazdı.

Mossos, diğer karakolları benzer saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Geçen sene 17 ve 18 Ağustos'ta Barselona ve Cambrils'i hedef alan terör saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Katalonya Mossos polis saldırı

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