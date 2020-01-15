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  4. GÜNCELLEME - Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis tutuklandı

GÜNCELLEME - Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

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Isparta'da, uzman çavuş eniştesi ile ablasını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Niğde'de yakalanan polis memuru tutuklandı.

Davraz Mahallesi'nde 17 Kasım'da, uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk ve ablası Ebru Öztürk'ün katil zanlısı olarak gözaltına alınan U.D'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçlamasından adliyeye sevk edilen U.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Cinayet zanlısı olarak aranan Ebru Öztürk'ün polis memuru kardeşi U.D, Niğde'de polis ekiplerinin bir pansiyona dün düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalanarak Isparta'ya getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet ısparta Niğde

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