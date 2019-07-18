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GÜNCELLEME - Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Cip sürücüsü Berat Çelik, tedavisinin ardından gözaltına alındı ADLİ SÜREÇ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zekeriya Bayındır (59) idaresindeki 32 EH 729 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolunun 53. kilometresinde, Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 854 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayındır, eşi Dudu ve gelini Sevim Bayındır'ın olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan cip sürücüsü Çelik ise Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Sevim Bayındır'ın bir yıldır evli ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Öte yandan cip sürücüsü Berat Çelik, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna götürüldü.

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3 ölü 1 yaralı Dudu Bayındır ısparta Sevim Bayındır trafik kazası

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