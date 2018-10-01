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GÜNCELLEME - İsrail askerleri 30 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:00 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen "Yahudi ulus devlet yasası" protestolarında 30 Filistinli plastik mermiyle yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail'in ırkçı "Yahudi ulus devlet yasası"na karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde 30 Filistinli, İsrail askerlerinin attığı plastik mermiyle yaralandı; onlarca gösterici de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ırkçı Yahudi ulus devlet yasasını protesto için düzenlenen genel grev kapsamında Ramallah ve El-Bire kentlerinde bir araya gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail'in uygulamaları ve ırkçı Yahudi ulus devlet yasası aleyhinde sloganlar atan Filistinli göstericiler araç lastiği yakarak, taş ve boş kutu attı. İsrail askerleri ise göstericilere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Ramallah'ın batısındaki En-Nebi Salih beldesi, kuzeydeki Kalkilya kenti, Nablus'a bağlı El-Leben eş-Şarkiyye beldesinin girişinin yanı sıra Nablus'un batısındaki Kefr Kadum beldesinde düzenlenen gösterilerde de İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs yakınlarındaki çeşitli bölgelerde İsrail askerlerinin müdahalesinde 30 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, Ramallah'ta yaralananlar arasında bir foto muhabirinin de olduğunu aktardı.

Sahadaki ilk yardım ekipleri de İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

Filistinliler, İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde bir günlüğüne (bugün) genel grev başlatmıştı.

İsrail meclisinde temmuz ayında çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

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