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GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan (43) isimli Filistinli kadının şehit olduğunu belirtti.

Kudra, gösterilerde ayrıca aralarında iki gazeteci ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

- İsrail Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırdı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden bu yana sınırda çok sayıda Filistinlinin toplandığı, "lastik yaktığı, İsrail askerlerine taş ve el bombası attığı" ileri sürüldü.

Bir İsrail askerinin atılan taş sebebiyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait uçağın "sınırdaki şiddet olaylarına karşılık" Gazze ve Han Yunus'un doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladığı kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze şehit

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