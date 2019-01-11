GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 25 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan (43) isimli Filistinli kadının şehit olduğunu belirtti.

Kudra, gösterilerde ayrıca aralarında iki gazeteci ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu 25 kişinin yaralandığını ifade etti.

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Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden bu yana sınırda çok sayıda Filistinlinin toplandığı, "lastik yaktığı, İsrail askerlerine taş ve el bombası attığı" ileri sürüldü.

Bir İsrail askerinin atılan taş sebebiyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait uçağın "sınırdaki şiddet olaylarına karşılık" Gazze ve Han Yunus'un doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladığı kaydedildi.