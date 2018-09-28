GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesinde 11 yaşındaki çocuk Yusuf Ebu Zarife'nin de aralarında bulunduğu 15 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, göğsünden vurulan Ebu Zarife'nin ağır yaralı olduğunu belirtti.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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