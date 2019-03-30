GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

Gösterilere katılan Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik her türlü saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

244 yaralıdan 46'sının gerçek, 10'unun plastik mermiyle vurulduğu, 9 kişinin mermi parçası, 179 kişinin ise gaz bombası ve başka sebeplerden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 244 kişi yaralandı.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işleyeceği en ufak bir hatayı bile takipteyiz ve halkımızı müdafaa etmekten geri kalmayacağız." diyen Sinvar, tüm baskılara rağmen Filistin halkının dönüş hakkından feragat etmediğini ve ablukayı kırma yolunda ilerlediğini kaydetti.

- Filistinlilerden gösterilere devam mesajı

AA muhabirine konuşan Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi'ne bağlı Hukuk Komitesi Üyesi Muntasır Ebu Sultan, Filistin halkının, topraklarına geri dönme hakkını ortaya koymak ve ablukanın kaldırılması için gösterilere katıldığını söyledi.

Ebu Sultan, geçen yıldan beri düzenlenen gösterilerin uluslararası camiaya, Filistin halkının gasp edilmiş haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği mesajını verdiğini kaydetti.

Gösterilerin yapıldığı noktalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurulan çadırlarda bazı kadınlar saçta ekmek pişirerek göstericilere dağıttı.

Göstericilerden Eric el-Eşkar, Filistinli kadınların, 1948'de işgal edilen topraklarına dönme haklarını vurgulamak ve ablukayı kırmak için gösterilere katıldığını söyledi.