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GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:30 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5'i sağlık görevlisi 20 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 kişinin gerçek mermiyle, 5 sağlık görevlisinin ise gaz kapsülüyle yaralandığını belirtti.

Açıklamada, sağlık görevlilerinden birinin kolunun kırıldığı diğer iki sağlık görevlisinin ise başından ve kalçasından yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlık görevlilerinin hedef alınması kınandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil yaralı

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