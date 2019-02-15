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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:25 | Son Güncelleme

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri 1'i çocuk 20 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, göğsünden vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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