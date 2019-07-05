HABER

GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 23:17 | Son Güncelleme

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinliyi yaraladı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

- İsrail güçleri, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
GÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonuGÜNCELLEME - Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zincirlikuyu'da metrobüs kazası! Seferler durdu

Zincirlikuyu'da metrobüs kazası! Seferler durdu

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı babasına ateş açtı

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahlı 2 kişi...

Üç gündür her yerde aranıyorlardı! Girne'de bulundular

Üç gündür her yerde aranıyorlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.