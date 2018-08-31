HABER

GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 52 Filistinliyi yaraladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 52 Filistinli yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 52 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasındaki gönüllü bir sağlık çalışanı ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğunun kaydedildiği açıklamada, gösterilerde 188 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajıDevlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepkiİYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze gösteriler

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Galatasaray'dan Cornelius, Vagner Love ve Ömer Bayram bombası

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı

Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı

İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki

İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki

İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti

İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.