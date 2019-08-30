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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 75 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ.

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinli yaralandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 18'inin kadın ve çocuk olduğu kaydedilirken, durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Olay yerinde yaralılara müdahale için bulunan 2 ambulansın da İsrail askerlerinin hedefi olduğu ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in müdahalelerinde, Gazze Şeridi'nde görev yapan ve gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu. Tedavi için hastaneye kaldırılan Cadallah'ın alnına 12 dikiş atıldığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Cadallah "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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