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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında biri çocuk 3 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:46 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampının doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan Filistinli Muhammed Şakkura (21) şehit oldu - ŞEHİT SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampının doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan Filistinli Muhammed Şakkura'nın (21) şehit olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı bugün Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk ile Han Yunus kentinin doğusunda da Filistinli bir gencin şehit olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 3'ü çocuk 11 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü filistinli Gazze israil şehit

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