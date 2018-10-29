GÜNCELLEME - İsrail askerleri, Gazze'de 1 Filistinli genci şehit etti

İsrail askerlerinin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle bölgenin kuzeyinde düzenlenen eyleme müdahalesinde Filistinli bir genç şehit oldu, 7'si sağlık ekibinde görevli 15 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 14'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılmak için çok sayıda Filistinli, kuzey sahil bölgesine akın etti.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eylemde Filistinliler, araç lastiği yaktı. Sahil bölgesinde toplanan Filistinlilerin yanı sıra onlarca eylemci de kayıkla denize açıldı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eyleme katılan 27 yaşındaki Muhammed Ebu İbade'nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7'si sağlık ekibinde görevli 15 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.