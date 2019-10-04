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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinli yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 54 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibalya Mülteci Kampı'nın doğusunda sınır hattında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Ala Nizar Hamdan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil şehit

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