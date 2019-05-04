GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının 150'yi aştığı, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu, en az 7 kişi yaralandı.

Son saldırılara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Gazze'den atılan bir roketin İsrail güneyindeki Kiryat Gat kentine düşmesi sonucu 50 yaşlarında bir kadının şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı kaydedildi.

-İsrail Gazze çevresindeki hava sahasını ve yolları kapattı

Dünden bu yana bölgede artan gerginlik nedeniyle İsrail tarafında Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yollar İsrail güçlerince ulaşıma kapatıldı, bazı sahillere girişler yasaklandı.

Öte yandan yerel basında, İsrail makamlarının bölgedeki askeri tırmanışın ardından bugün öğle saatlerinden itibaren 24 saat Gazze Şeridi'ne 10 kilometrelik mesafede hava sahasını kapatma kararı aldığı haberleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

