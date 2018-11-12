GÜNCELLEME - İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu

İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.

İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

- Hamas ve İslami Cihad'dan televizyon kanalı saldırısına tepki

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in El Aksa kanalına yönelik saldırısını "düşman İsrail'in katil zihniyetini yansıtan barbar bir saldırganlık" şeklinde nitelendirdi.

Berhum, uluslararası kuruluşları, hukuk ve basın organlarını bu "tehlikeli saldırıyı" kınamaya çağırdı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı yazılı açıklamada, kanalın merkezine yönelik saldırıyı "tehlikeli bir ihlâl" olarak değerlendirdi.

Şihab, saldırının Filistin direnişini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Öte yandan, Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'in El Aksa kanalını hedef almasını kınadı.