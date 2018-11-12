GÜNCELLEME - İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "Savaş uçaklarımız, Gazze'deki hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

- 5 İsrailli yaralandı

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80'den fazla roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Gazze'den atılan roketlerden dolayı 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

- Netanyahu Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.