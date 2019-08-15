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GÜNCELLEME - İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'e ülkeye giriş yasağı getirdi - Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki isteğinden sonra geldi İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI GÜNCELLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

Başbakan Netanyahu açıklamasında, İsrail yasalarının, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkeye zarar veren, İsrail'i boykot çağrısında bulunan ve bunu gerçekleştirmek için çalışanların ülkeye girişini engellediğini kaydetti.

Tlaib ve Omar'ın ABD Kongresi’nde İsrail’i boykot ile ilgili yasama alanında çok aktif olduklarına dikkati çeken Netanyahu, ülkeyi ziyaret programlarını birkaç gün önce aldıklarını ve amaçlarının "İsrail'in meşruiyetini reddetmek ve boykotu güçlendirmek olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

Netanyahu, Tlaib ve Omar'ın, ziyaret edecekleri yeri İsrail değil "Filistin" diye nitelendirdiğini, ABD'li demokrat ve cumhuriyetçi vekillerin aksine herhangi bir İsrail hükümet yetkilisi ya da muhalefetten biriyle görüşme talebinde bulunmadıklarını aktardı.

Tlaib ve Omar'ı İsrail'e zarar verme ve İsrail'e karşı kışkırtmayı güçlendirme niyetiyle program hazırlamakla suçlayan Netanyahu, bu nedenle İçişleri Bakanı'nın ülkeye giriş yasağı kararı aldığını ve kendisinin de Başbakan olarak bu kararı desteklediğini ifade etti.

Netanyahu, ABD'nin de İsrailli vekillere ve dünyadaki diğer vatandaşlara bu şekilde davrandığını savundu.

- Çağrı Trump'tan geldi

Öte yandan, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongreye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

Trump'ın bu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı'nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Vekil Tlaib ve Omar'ın 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği, Kudüs'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.

Tlaib ve Omar'ın söz konusu kararın ardından programlarına dair nasıl bir adım atacakları henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib

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