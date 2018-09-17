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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilere müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını 8. kez deniz yoluyla kırma girişimi öncesinde sahilde toplanan Filistinlilere müdahalesi sonucu 26 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail deniz kuvvetlerinin, Gazze ablukasını 8. kez deniz yoluyla kırma girişimi öncesinde sahilde toplanan Filistinlilere müdahalesi sonucu 26 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail askerleri, 2006’dan bu yana uygulanan ablukayı kırmak amacıyla sekizinci deniz eylemini düzenlemek üzere Gazze sahilinde toplanan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, 69'unun atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, sahilde bulunan bir Filistinlinin gerçek mermiyle ayağından yaralandığını, onlarca kişinin atılan gazdan etkilendiğini belirtmişti.

İsrail deniz kuvvetleri, daha sonra 40 tekne ve kayıkla deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere de gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişimini 8. kez engellemişti.

Bugün yapılan bu ikinci müdahalede ise yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 7 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak, eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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