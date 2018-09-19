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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze sınırındaki gösterilere müdahale: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:24 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı - YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail askerleri, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Deyr el-Belh kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Eylem sırasında bazı Filistinlilerin İsrail Gazze sınırındaki tel örgülerin bir kısmını kestiği ve sınırda araba lastiklerini ateşe verdiği görüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin gerçek mermi ile yaralandığı, 8'inin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze gerçek mermi israil

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